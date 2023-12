Filha de Carla Perez ganha declaração de amor da namorada: 'Jornada incrível com você'

A cantora Camilly Victoria, filha de Carla Perez e Xanddy, ganhou uma homenagem da namorada, Daze, no Instagram, pelo primeiro ano de relacionamento das duas.

Além de uma montagem com fotos das duas, Daze se declarou: “Feliz um ano, amor da minha vida. Essa jornada com você tem sido incrível e eu mal posso esperar para viver ainda mais com você. Te amo, meu amor”, escreveu.

No TikTok, Daze ainda publicou um vídeo em que registra o momento em que pediu Camilly em namoro.

Apesar do namoro discreto, recentemente a filha de Carla Perez falou sobre o relacionamento, ao responder que não está solteira. “Não [estou solteira]. E como estou recebendo várias perguntas iguais a essa, quero deixar bem claro que todos os pares românticos no meu clipe são amigos/atores/dançarinos maravilhosos que estavam fazendo seu trabalho, e nada mais que isso. Por favor, não comecem boatos sobre meu relacionamento, porque nada mudou. Amo vocês”, explicou ela em suas redes sociais.