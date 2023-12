Virgínia Fonseca diz ter faturado R$ 160 milhões com empresa de cosméticos nos últimos cinco meses

A influenciadora digital Virgínia Fonseca revelou o faturamento de sua marca de cosméticos, Wepink, nos últimos cinco meses: R$ 160 milhões. A própria empresária publicou o valor em suas redes sociais, mas depois apagou a postagem.

Legenda: Virginia agradeceu a Deus por faturamento Foto: Reprodução/Instagram/@virginia

A ideia de Virgínia era rebater a acusação do influenciador Vittor Fernando, que em um post deu a entender que a esposa de Zé Felipe teria comprado um carro de luxo de R$ 2 milhões com o dinheiro de publicidade vindo de jogos de azar.

“Gratidão primeiramente a Deus, a todo o time e a todos vocês que confiam no nosso trabalho”, postou ela quando divulgou o faturamento da Wepink.

No início do mês, inclusive, Virgínia anunciou que Neymar também virou sócio da marca. Além dos dois, a empresa ainda conta com Samara Pink, Zé Felipe e Thiago Stabile no time de sócios.