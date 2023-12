Ator da Marvel, Jonathan Majors é condenado por agressão e assédio

O ator Jonathan Majors, conhecido por interpretar Kang, o Conquistador, no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), foi condenado por agressão e assédio. O veredito foi dado nesta segunda-feira (18), em Manhattan, segundo o The New York Times.

Ele foi considerado culpado de atacar sua ex-namorada, Grace Jabbari, em um carro. Ela afirma que o ator deixou sua orelha ensanguentada e um dedo fraturado.

O julgamento teve início no dia 4 de dezembro. Majors foi inocentado de outras duas acusações, uma de assédio grave e outra de agressão intencional em terceiro grau.

A sentença deve ser anunciada no dia 6 de fevereiro de 2024, segundo o juiz Michael Gaffey. O ator pode passar até um ano preso.

Relembre o caso

O conflito aconteceu no dia 25 de março. Jabbari tomou o celular de Majors após ver que o ator havia recebido uma mensagem de flerte. Majors teria torcido o braço dela atrás das costas, agarrou seus dedos e bateu nela com a mão aberta.

“Senti como se levasse uma pancada forte na cabeça”, disse Jabbari ao Júri. O ator chegou a ser detido pela polícia de Nova York no mesmo dia, mas foi liberado da prisão durante a noite.