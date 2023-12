Morre James McCaffrey, ator de Max Payne, aos 64 anos

O ator James McCaffrey, famoso por dar a voz a Max Payne, morreu aos 65 anos neste domingo (17). O artista enfrentava uma batalha contra o câncer, um mieloma múltiplo. Segundo comunicado, ele faleceu cercado de sua família e amigos. A informação é do site TMZ.

McCaffrey era ator e ficou conhecido com trabalhos relevantes no cinema, na TV e na dublagem, especialmente a trilogia da Remedy Entertainment (Max Payne 1 e 2) e da Rockstar (Max Payne 3). O trabalho mais recente do artista foi no premiado Alan Wake 2, quando interpretou Alex Casey.

Na TV, McCaffrey teve papeis de destaque no seriado 'Law & Order: SVU' e em Esquadrão Resgate. Outros títulos famosos incluem os programas Revenge (2011), Swift Justice (1996), Viper (1994), Civil Wars (1991), Blue Bloods (2011), Ela Quer Tudo (2017).

James McCaffrey deixa a esposa, Rochelle Bostrom, e a filha, Tiernan.