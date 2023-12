Primogênito de Mussum alfineta irmão que pede direito à herança: 'Dissimulado'

Augusto César, o filho mais velho de Mussum, chamou o irmão mais novo, Igor Palhano, de "dissimulado" em entrevista ao Domingo Espetacular neste domingo (17). Igor, de 31 anos, ainda briga na Justiça pelo reconhecimento da paternidade e pelo direito à herança do humorista.

"Igor ele é dissimulado, entendeu? Ele é dissimulado. Ninguém vive de Mussum, cada um [dos irmãos] tem seu trabalho, tem sua correria. Ele quer viver disso. Ele acha que vai resolver todos os problemas com isso, e sinto muito, mas ele vai se decepcionar", declarou o primogênito.

Segundo o dominical da RecordTV, Palhano precisa ainda anexar documentos para a comprovação da paternidade para, então, ter acesso ao faturamento de direitos autorais e de imagem do pai. O filho "mais recente" não falou com a reportagem.

Entenda a briga pela herança

Igor Palhano foi legalmente reconhecido como filho de Mussum em 2019, com a comprovação de um exame de DNA. Desde então, tenta na Justiça passar a fazer parte da distribuição da herança do comediante.

Em entrevista ao UOL, em outubro deste ano, Igor contou não entender a demora na finalização do processo, e que não tem ajuda dos irmãos. "Ninguém me ajuda. Nada. Eu nunca tive um real de ajuda financeira ou qualquer coisa do tipo", disse o cirurgião dentista.

"Eu tive que fazer tudo sozinho, desde o reconhecimento. É óbvio que a família, por parte do meu pai, cedeu o material. Meu irmão mais velho (Augusto) aceitou fazer o DNA. Mas depois dali também todo mundo virou as costas", complementou o novo herdeiro.

Augusto foi de fato quem forneceu material genético para o exame de DNA que comprovou a paternidade. Ao Domingo Espetacular, ele completou: "Tem muita gente, obviamente, que acha que [a família] quer dar pernada, [dizem:] 'pô, o cara não quer dar nada para o irmão', só que a gente não tem. Não é a gente que tem que dar alguma coisa, ele que tem que regularizar o processo dele para que possa entrar na partilha normalmente".