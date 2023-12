Polícia confirma sequestro de Marcelinho Carioca

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca está desaparecido desde o último domingo (17) e a polícia de São Paulo investiga o caso. O ex-jogador de 51 anos teria sido visto pela última vez no domingo, indo para uma festa em Itaquera, bairro de São Paulo (SP).

De acordo com o ge, Marcelinho teria participado de um evento na tarde do último domingo (17), na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O carro utilizado por ele para ir à festa foi encontrado em Itaquaquecetuba, em Mogi das Cruzes (SP) e passa por perícia.

Segundo apuração do jornal O Globo, Marcelinho teria ido a um show do cantor de pagode Thiaguinho, que aconteceu justamente na Neo Química Arena. Em vídeo publicado no Instagram de Marcelinho, ele aparece ao lado de Thiaguinho neste domingo.

Sequestro confirmado pela polícia

A Polícia Civil de São Paulo confirmou o sequestro e prendeu duas pessoas suspeitas, perto do local onde o veículo do ex-atleta foi encontrado. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.

Marcelinho Carioca é considerado um dos maiores nomes da história do Corinthians, somando mais de 400 jogos com a camisa da equipe paulista. Ele também acumulou passagens por Flamengo, Santo André e outras equipes.

Em cativeiro

O empresário de Marcelinho, Luan Zaviolo, falou com o ex-jogador através de um aplicativo de mensagens, o ídolo do Corinthians teria confirmado que estava sendo mantido em cativeiro.