Filhos de Mussum rebatem acusações de irmão sobre reconhecimento de paternidade; entenda briga

Em meio à repercussão de "Mussum - O filmis", lançado em novembro, a família do humorista Mussum tem passado por conflitos devido ao processo de reconhecimento de paternidade de Igor Palhano, confirmado como filho do artista, que morreu em 1994, após teste de DNA em 2019. Os outros quatro filhos, Antônio Carlos (Mussunzinho), Augusto Gomes, Sandro Gomes e Paula Gomes, são acusados por ele de dificultar o caso.

Segundo Augusto, o herdeiro mais velho de Mussum, Igor tem falado que os irmãos paternos viraram as costas para ele em declarações na imprensa. Augusto pontua, em entrevista ao jornal Extra em matéria publicada quarta-feira (13), que o processo de paternidade ficou parado por mais de um ano por "inércia" de Igor.

"Não existe nenhuma barreira da nossa parte. O Igor fez o DNA, deu entrada no processo, aí tem que juntar a certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência. Só que ele não fez nada disso. A preocupação dele era outra. Agora o juiz, por ordem do MP, mandou que ele juntasse esses documentos no processo, e mesmo assim ele ainda não o fez. O processo ficou quase um ano parado por inércia dele. A gente fez um contato com ele pra ele não deixar o processo extinguir", pontua Augusto, que é advogado e fala pelos outros irmãos.

Veja também

Direito à herança

A família relata que a chateação com Igor começou em 2020, quando eles descobriram por meio da televisão que o novo irmão havia entrado na Justiça para pedir direito à herança e bloqueio dos bens dos herdeiros.

O primogênito de Mussum contou que Igor queria fazer com que a partilha de bens feita em 2010 fosse anulada. Não há mais nada a ser dividido daquela época, mas Igor teria direito aos lucros da parte artística, como os royalties de "Os trapalhões".

“Nenhum dos irmãos se opõe a isso. A situação vai se resolver de qualquer forma. Não tem como eu pegar um real a mais dele, nem ele pegar um real a mais de mim. Isso vai se resolver, mais cedo ou mais tarde. Ele diz que está lutando, e sempre acusando a gente. A gente fica como mau-caráter. Ele diz que os irmãos estão dificultando a assinatura de um documento. Que documento? Cadê esse documento? Para onde ele mandou esse documento? Se a minha vontade não fosse essa, eu não teria feito o exame de DNA", diz Augusto Gomes.

Rompimento de relações

Desde o exame de DNA, em 2019, Igor Palhano passou a conviver com os irmãos. Eles até desfilaram juntos no Carnaval de 2022, quando a escola de samba Lins Imperial homenageou Mussum, porém a relação esfriou em 2023.

Conforme Augusto, eles pararam de se falar no último mês de agosto, quando Igor falou à imprensa que não foi consultado sobre o filme de Mussum e disse que o irmão mais velho somente aceitou fazer o DNA e depois todos os irmãos homens se viraram contra ele. Publicamente, ele nunca foi visto com Paula, a única filha mulher de Mussum, e, portanto, não faz menção a ela.

"Mediante a tudo o que saiu na imprensa, nossa relação com ele hoje não é boa. Ele foi questionado sobre essas declarações na mídia. Na primeira vez, pediu desculpas para gente, disse que tudo relativo ao processo foi a mãe dele que tinha errado. Ele não assumiu. A gente cobrou essa atitude de homem dele. Ficamos revoltados com isso. Ele está passando por cima de qualquer coisa pela fama. Hoje, não temos mais contato", rebate Augusto, mostrando diversas conversas cordias com o irmão pelo WhatsApp, entre elas, tentativas de resolver a situação", revela o primeiro filho de Mussum.

Apesar das brigas, Augusto conta que após o processo judicial ser resolvido está disposto a receber o irmão: "Depois que tiver tudo bem, não vou guardar nenhum ressentimento. Tem um irmão que mora em São Paulo e que ele não conhece. Ele quer ir para essa vida artística. O objetivo dele não é a família".