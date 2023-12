Whindersson Nunes relembra término com Luísa Sonza e uso de drogas: 'Estava meio perdido'

Whindersson Nunes relembrou o polêmico término do casamento com a cantora Luísa Sonza, no documentário "Se Eu Fosse Luísa Sonza", lançado nesta quarta-feira (13).

“Eu vi que estava assim meio… Já não conversava, não tinha mais aquela vontade. A gente dormia junto, tinha tudo que um casal fazia, menos o amor do casal”, disse Whindersson em um dos trechos.

Segundo o influenciador, o desgaste do relacionamento começou quando Luísa teve um nude vazado no próprio Instagram. Declarações de pessoas próximas ao casal afirmaram que a cantora ficou desconfiada de todos, e Whindersson ficou incomodado ao ser chamado de "corno".

A situação piorou ainda mais quando o humorista voltou de turnê mundial. De acordo com ele, o choque de realidade fez com que ele entrasse em uma paranoia. “Voltei com a síndrome de que não merecia o que tinha, que a vida não fazia sentido”, contou Whindersson, ao relembrar passagem por Moçambique.

À época, ele confessou que também começou a usar drogas e a se distanciar de Luísa. “Usava droga porque queria aquela ilusão de ser divertido. Só queria que os dias passassem. Estava meio perdido”, desabafou.

O que Luísa diz sobre o término?

Logo no início do documentário, Luísa relembra as críticas que o casal sofreu quando o namoro se tornou público, em 2016. “Se o povo não tivesse infernizado tanto a nossa vida, a gente estaria junto até hoje”, afirma ela.

Em outro momento, ela também desabafou sobre a depressão do ex-marido. “As pessoas vinham falar da saúde do Whindersson. Eu era culpada pela depressão dele, meu hate, tudo era culpa minha”, lamentou.

A cantora ainda declarou que mesmo com todas as dificuldades e problemas expostos, não queria deixar o ex desamparado e confessa que mantém um carinho especial por ele.

“Todo mundo falava que eu era interesseira e que o Whindersson era um corno. A gente tinha uma vida muito exposta, mas era ótimo. Foi lindo, eu amei meu casamento com o Whindersson", finalizou ela.