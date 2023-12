Após crise financeira, Pepê e Neném se mudam com esposas para casarões em SP

Após atravessarem um período de crise financeira, as irmãs Pepê e Neném se mudaram com as respectivas esposas e filhas para dois casarões em Sorocaba, no interior de São Paulo. Em 2021, as cantoras chegaram a pedir dinheiro aos fãs por conta de dívidas.

As novas moradas foram compartilhadas por Thais Baptista, esposa de Neném, e Thalyta Santos, a esposa de Pepê, por meio do Instagram nessa terça-feira (12). Os dois casais se mudaram no mesmo dia.

Em vídeo, Thais mostra ela, Neném e a filha do casal, Valentina, de 5 anos, chegando ao local. Na legenda, ela celebra o início do novo ciclo "com muitas conquistas".

"Com o decorrer de todos esses anos, nós nunca imaginamos chegar onde estamos chegando, isso é só um começo de muitos sonhos ainda que têm para serem realizados. E poder patrocinar isso pra mim e toda minha família é algo muito gratificante, eu não tenho palavras pra descrever o tamanho da nossa felicidade!", compartilha a influenciadora digital em postagem colaborativa com a cantora.

Thalyta e Pepê, junto aos filhos gêmeos Enzo Fabiano e João Gael, também compartilharam registros da nova residência, que fica a poucos metros de Thais e Neném: "Quando iniciamos na internet, sempre estivemos certas do que queríamos para a nossa vida, porém nunca foi tão simples, fácil ou rápido para nós. Sei que tudo na vida é um processo e que as coisas acontecem quando têm que acontecer".

"Nosso objetivo é lutar para darmos uma vida melhor para os nossos filhos, dar o que nunca tivemos. Queria minha mãe aqui, que lutou contra o câncer, e tinha medo de morrer pra não me deixar. Ela se foi e eu tive que aprender a crescer sozinha, foi doloroso, mas eu estou me saindo superbem, e eu sei que a senhora, aí de cima, está orgulhosa de mim", relatou Thalyta em seu perfil no Instagram, em post conjunto com Pepê.