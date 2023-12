Luana Piovani coloca apartamento em Nova York à venda; veja vídeo

"Eis me aqui! Singing New York! New York!", escreveu Luana Piovani, de 47 anos, ao colocar à venda seu apartamento localizado em Manhattan, Nova York, propriedade da atriz e apresentadora há 24 anos.

Luana vive atualmente com os três filhos em Portugal, mas chegou a morar no apartamento após o fim da sua última participação em novela, em "Suave Veneno" (1999). Na época, ela se mudou querendo "dar um tempo", inspirada por um enorme nome do rock brasileiro.

"Vinte quatro anos depois de Renato Russo ter me levado a essa vivência, encerro o ciclo, já de novo endereço e dançando porque é assim que encerram-se ciclos", complementou Luana na legenda de um vídeo onde, de calcinha, faz um "tour" pelo apartamento. Na publicação, ela marcou e agradeceu à corretora americana responsável pela venda.

Veja também

Morando no imóvel, ela estudou e apresentou um programa para a MTV, no qual um site mantinha, 24 horas por dia, uma câmera ligada no apartamento.

O imóvel de dois andares tem sala, cozinha, dois quartos e dois banheiros. Fotos dos filhos, de amigos e de viagens de Luana estão espalhados pelo local. Os móveis dão um ar vintage, como que conservados na forma em que eram duas décadas atrás.

Nos comentários da publicação, alguns seguidores incentivaram que Luana mantivesse o aspecto retrô da casa. "Oi, Lu, não pensa em reformar/renovar", disse um. "Gosto da sua simplicidade e classe, não se rende ao modismo e consumismo do mundo contemporâneo", avaliou outro.