Após rumores, Marcus Buaiz e Isis Valverde confirmam noivado

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz oficializaram o noivado, segundo o colunista Léo Dias. Após a divulgação, a assessoria de imprensa de Isis confirmou o futuro enlace, nesse domingo (17).

O novo momento na vida do casal foi compartilhado com amigos em uma festa realizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (15). Por lá, o pedido teria sido feito de forma pública por Buaiz.

Namoro recente

Isis e Marcus estão juntos desde junho deste ano, quando anunciaram o relacionamento no Dia dos Namorados.

Os dois, inclusive, saíram de relações longas recentemente. Isis Valverde terminou o casamento com André Resende, com que teve o filho Rael, em fevereiro de 2022, após seis anos juntos.

Já Marcus Buaiz terminou o casamento com Wanessa Camargo, que durou 17 anos, em maio do ano passado. Juntos, os dois são pais de João e José.

Tanto Isis como Marcus já fizeram declarações apaixonadas nas redes sociais sobre o amor que encontraram um no outro. "Olhe para as estrelas, veja como elas brilham para você (citação da música Yellow, do Coldplay). Tantos momentos lendários. Somos nós em nosso próprio mundo e vivendo nosso amor", escreveu ele, enquanto Isis lhe dedicou um poema no último Dia dos Namorados.