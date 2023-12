Tata Werneck é flagrada comendo salgadinhos no ‘Melhores do Ano’ e cena viraliza

A humorista Tata Werneck foi uma das celebridades que prestigiaram o prêmio “Melhores do Ano”, no “Domingão com Huck”, exibido no domingo (17). A atriz, inclusive, venceu o prêmio de Atriz Coadjuvante, por sua atuação como Anely na novela “Terra e Paixão”.

No entanto, ela acabou viralizando nas redes sociais ao ser flagrada pela câmera comendo salgadinho enquanto assistia ao prêmio e por suas caras e bocas.

“A Tata Werneck é a melhor! Não tem como ser hater dessa mulher”, escreveu uma pessoa.

“Tata Werneck sendo pega comendo e quebrando a quarta parede oferecendo simpatia e carisma”, disse outro. “A Tata Werneck é a melhor”, publicou mais um.