Associação cearense para crianças carentes é homenageada no Prêmio Melhores do Ano

A Associação Beneficente Luiz Otacílio Correia, de Várzea Alegre, Ceará, foi homenageada no Prêmio Melhores do Ano do "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (17). Conhecida como Casa Mãe, a instituição beneficente promove atividades pedagógicas, culturais e de segurança alimentar.

O projeto cearense recebeu o troféu "Inspiração" em reconhecimento aos serviços prestados para a comunidade de Várzea Alegre. As representantes do projeto Renata Alencar, chamada de "Mãe Renata", e Luiza Felipe, conhecida como Tia Bilina, participaram do programa e receberam o prêmio.

"Eu conheci a próxima homenageada quando eu gravei o 'Avisa Lá que Eu Vou' na terra dela, Várzea Alegre, Ceará, a cidade com mais Raimundos e Raimundas do Brasil. E eu falei pra ela que ela era uma santa, mas ela não acreditou. Vamos ver se agora com o elenco inteiro da Globo falando ela vai acreditar", anunciou o humorista Paulo Vieira.

"Trinta anos atrás, ela abriu uma creche para receber crianças com desnutrição. O nome da creche: Casa Mãe. E nessas três décadas a nossa homenageada foi meio que mãe das mais de 20 mil crianças que foram acolhidas sem precisar pagar por isso. A nossa homenageada, a nossa santa, é a Dona Renata", revelou.

A emissora exibiu um vídeo apresentando o projeto, que hoje possui diversas atividades artísticas, como coral, orquestra e ballet. A associação é mantida através de doações.

Renata destacou a importância dos voluntários e do apoio da comunidade para manter o projeto. "A realidade da casa mãe não é diferente de nenhuma realidade do Brasil. Crianças que morrem de fome, crianças que morrem por não ter um socorro. E hoje a gente tem uma rede de voluntários pra a gente fazer um trabalho melhor", disse Renata. "Esse prémio é para toda a comunidade de Várzea Alegre", destacou.

Bilina reforçou que as gravações mostraram a realidade da associação. "Valeu a pena a gente ter voado de Várzea Alegre até aqui pra gente mostrar que a gente não preparou um cenário pra dizer o que é a Casa Mãe", destacou.

"A Casa Mãe é isso aqui que vocês viram. Todo dia, semanalmente, diariamente, incansavelmete pra que nossas crianças possam ter seus direitos respeitados mediante o pleno cumprimento de seus deveres e assim a vitória é delas. Nós estamos aqui apenas como representatividade, mas a grande vitória é das nossas crianças, adolescentes e jovens que fazem a Casa Mãe", pontou.

Confira o momento: