Bianca Andrade se assusta ao confundir barulho de fogos de artifício com tiros

Durante uma visita à comunidade da Maré, no sábado (16), para participar de uma ação de Natal ao lado do influenciador digital e humorista Raphael Vicente, Bianca Andrade confundiu o barulho de fogos de artifício com tiros. As imagens dela assustada com a situação, publicadas nos Stories por Raphael, acabaram viralizando nas redes sociais.

Ao perceber o susto da amiga, Raphael brincou com a situação: “Ela achou que fosse tiro”, disse. Ao notar que realmente tinha se confundido, Bianca caiu na gargalhada.

Veja o momento:

Bianca foi criada no complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela ganhou fama criando vídeos de maquiagem e anos depois acabou criando sua própria linha de produtos. Em 2020, ela alavancou ainda mais a carreira ao participar do Big Brother Brasil, na primeira edição do Camarote.