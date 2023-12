Neymar e Bruna Biancardi aparecem juntos em foto após ela confirmar separação

O jogador Neymar e Bruna Biancardi apareceram juntos em uma foto publicada no sábado (16), por Jane Santos, tia do atleta, no Instagram. A avó do jogador também aparece na imagem, além de Mavie, filha do ex-casal.

Há cerca de três semanas, a influenciadora anunciou nas redes sociais que estava separada de Neymar. Nos comentários da foto publicada por Jane, no entanto, os fãs torcem pela reconciliação do casal.

“Agora, sim, vai ter casamento”, escreveu uma seguidora. “Meu casal maravilhoso”, publicou outra pessoa. “Eu torço para o Ney e a Bruna se casarem e viverem felizes para sempre”, disse outra.

Neymar e Bruna iniciaram o namoro em abril de 2020, e viveram idas e vindas desde então. Em abril desse ano, a influenciadora anunciou publicamente a gravidez, e em outubro nasceu Mavie.

O relacionamento acabou estremecido após ser divulgado na imprensa uma foto do jogador curtindo uma noitada em uma boate em Barcelona, na Espanha. Após a polêmica, ela disse estar decepcionada nas redes sociais. Em novembro, Bruna confirmou a separação em um post no Instagram.