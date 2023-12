Renato Aragão defende Lívian após filha ser criticada na internet

O humorista Renato Aragão defendeu a filha, Lívian Aragão, após ela ser criticada nas redes sociais por um vídeo em que ela fala que “todo mundo tem 24 horas no dia” e questiona o motivo de algumas pessoas conseguirem "fazer tantas coisas" enquanto outras "parecem não sair do lugar".

Após o vídeo em questão viralizar, o cearense publicou uma foto com a filha e escreveu: “Filha, tenho muito orgulho da mulher que você é. Te amo”. A influenciadora retribuiu o carinho: "Te amo", publicou nos comentários.

Veja também

Repercussão

Lívian, que além de atriz é coach motivacional, também usou as redes sociais para se justificar após as críticas. Ela disse que o trecho que viralizou é apenas um trecho de uma palestra com “um contexto muito maior”.

“Tenho plena consciência dos meus privilégios. Nasci em uma família que pode me proporcionar bons estudos, oportunidades. Não estava me referindo ao mundo inteiro. Jamais tive a intenção de falar que todos têm as mesmas oportunidades”, afirmou.