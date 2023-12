Hulk Paraíba será pai pela 5ª vez; bebê é o segundo do jogador com sobrinha da ex-esposa

O jogador Hulk Paraíba será pai pela quinta vez. Ele confirmou a novidade neste domingo (17), pelo Instagram. O bebê é fruto do atual relacionamento do atleta com Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher do jogador.

“Passando para agradecer pelas inúmeras mensagens que venho recebendo sobre a gravidez da minha esposa. Mais um filho, mais uma benção que Deus me presenteou. Não era novidade para os meus familiares e as pessoas mais próximas”, iniciou ele.

“Meus filhos até então não sabiam e eu havia combinado com a minha esposa de contar para eles, quando pegasse eles para passar as férias comigo, só dia 16. Contei a novidade, eles ficaram muito felizes. Sabia que eles iriam contar para outras pessoas e essas pessoas passariam para alguém. Sabia que ia vazar”, disse ainda.

Hulk é pai de Ian, de 14 anos; Thiago, de 12, e Alice, de 9, todos frutos do relacionamento com sua ex, Iran Ângelo. Com a atual esposa, ele tem Zaya, de 1 ano.

O jogador e Camila iniciaram a relação em outubro de 2019. A separação do atleta com Iran foi polêmica nas redes sociais. Camila, inclusive, excluiu as redes sociais em 2020, após sofrer críticas por assumir o relacionamento com o ex-marido de sua tia.