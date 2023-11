Céline Dion faz rara aparição pública em meio a tratamento contra doença; veja foto

A cantora Céline Dion, de 55 anos, fez uma rara aparição pública, a primeira em três anos desde que foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida. A artista foi fotografada em um jogo de hóquei no gelo na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Céline estava torcendo por seu time, o Montreal Canadiens, em uma partida contra o Vegas Golden Knights.

Após o jogo, a estrela da música foi ao vestiário acompanhada dos filhos René-Charles, 22, e Nelson e Eddy, gêmeos de 13 anos. Ela encontrou com a vice-presidente de comunicação do Montreal Canadiens, Chantal Machabée, que compartilhou a foto nas redes sociais.

"Uma ótima visita em nosso jogo em Vegas ontem. Obrigada, Céline Dion, por sua grande generosidade. O time todo ficou muito feliz em conhecer você e sua família", escreveu Chantal na legenda da publicação.

DIAGNÓSTICO

Devido à descoberta da doença, Celine utilizou as redes sociais para anunciar, em dezembro de 2022, o adiamento de uma turnê mundial, que deveria ter sido realizada neste ano.

“Tenho lidado com problemas de saúde por um período longo, e tem sido bem difícil para mim enfrentar esses desafios e falar sobre tudo o que estou passando… Me machuca dizer a vocês que não estarei pronta para reiniciar a minha turnê europeia”, afirmou ela, na ocasião.

Sem avanço no tratamento, entretanto, a artista veio a público novamente, no fim de maio, para anunciar o cancelamento definitivo da turnê.

"Sinto muito por decepcionar todos vocês mais uma vez. Estou trabalhando muito para recuperar minhas forças, mas fazer turnês pode ser muito difícil, mesmo quando você está 100%" escreveu.

O QUE É A SÍNDROME DA PESSOA RÍGIDA?

Considerada uma patologia rara, a Síndrome da Pessoa Rígida é um distúrbio neurológico de evolução progressiva, de acordo com o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e AVC dos Estados Unidos.

Entre os sintomas listados pela entidade, estão: rigidez nos músculos do tronco e dos membros, e maior sensibilidade ao ruído, toque e sofrimento emocional, que podem desencadear espasmos musculares.

Com a evolução do quadro, pessoas com a doença podem ter os reflexos prejudicados e dificuldade para andar ou se mover.