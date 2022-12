Céline Dion é diagnosticada com doença neurológica rara e adia shows

A cantora Céline Dion usou o Instagram, nesta quinta-feira (8), para revelar que foi diagnosticada com uma doença rara e incurável, a Síndrome da Pessoa Rígida (SPR). Responsável por tensionar os músculos, a doença pode deixá-la como uma "estátua humana", caso se desenvolva em forma mais grave no corpo.

A artista canadense explicou o diagnóstico por meio de um vídeo e ainda contou que este foi o principal motivo para o cancelamento da turnê mundial dela. A SPR pode causar perda da capacidade de falar e andar, mas pode ser freada com tratamentos.

"Venho lidando com problemas de saúde há muito tempo e tem sido muito difícil para mim, enfrentar meus desafios e falar sobre tudo o que tenho passado. Recentemente, fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro chamado síndrome da pessoa rígida, que afeta uma pessoa em 1 milhão", disse, após pontuar a saudade dos palcos.

Segundo Céline, hoje há uma equipe completa disponível para ela, tudo com o intuito de recuperar a força e a capacidade de desempenho.

"Sinto tanta falta, sinto falta de ver todos vocês do palco, me apresentando para vocês. Sempre dou 100% quando faço meu show, mas minha condição agora não está me permitindo dar isso a vocês agora", reforçou ela.

O que é a Síndrome da Pessoa Rígida?

Doença rara, que afeta uma ou duas pessoas em milhões, a Síndrome da Pessoa Rígida afeta diretamente os músculos do paciente de forma progressiva, causando espasmos dolorosos, além de movimentos súbitos, temperatura fria e ruídos altos.

Estudos apontam que não se sabe o que causa a doença. Entretanto, especialistas do Yale Medicine, da Faculdade de Medicina de Yale, acreditam que ela é provocada por uma reação autoimune.

No ano passado, Céline já vinha sentido dores e espasmos. Em novembro de 2021, uma parente da cantora revelou que ela não conseguia se levantar da cama.