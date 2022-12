Karoline Lima é coroada rainha da Farofa da Gkay de 2022

A influenciadora digital cearense Karoline Lima foi escolhida, nessa quarta-feira (7), como a rainha da pegação da Farofa da Gkay, que aconteceu em Fortaleza. A coroa e a faixa foram entregues pela detentora anterior do título, a youtuber Viih Tube.

"E foi eleita a nova rainha da pregação da farofa, ein! Viih Tube passou a coroa para Karoline, que saiu pegando geral!", anunciou o perfil do evento nas redes sociais.

Ao subir no palco, a nova monarca do festejo recebeu elogios da ex-BBB e da organizadora Gkay.

"Fui muito julgada por estar aqui. Primeiro, por ser mãe. Segundo, por estar curtindo a Farofa ao invés de estar com a minha filha. Terceiro, 'ah não, ela não pode fazer isso'. Cara, tenho 26 anos, faço tudo o que quero, pago minhas contas e é isso. Estou aqui para aproveitar, não estou morta, amor. Beijo na boca mesmo, pego mesmo, e quem não peguei faz a fila que vou pegar hoje", anunciou ao receber a coroa.

O título de rainha da Farofa da Gkay é tradicionalmente entregue à convidada que mais curtiu o evento. Nos três dias, Karoline foi flagrada beijando diversos famosos, entre eles os ex-BBBs Rodrigo Mussi e Gui Napolitano, além dos influenciadores Nilson Neto, John Vlogs e Julia Pazzuoli.

Infidelidades reveladas

A cearense recebeu o título após um dia conturbado com revelações polêmicas. Em comentários no Instagram, a jovem expôs duas supostas traições do ex-namorado, o jogador da Seleção Brasileira Éder Militão. Os dois terminaram o relacionamento em julho deste ano, pouco dias após o nascimento da filha deles Cecília, atualmente com 4 meses.

A primeira exposição aconteceu logo após boatos de que o atleta teria retomado contato com uma antiga companheira, a atriz Tiffany Alvares. Eles ficaram juntos em 2019, antes que ele engatasse um romance com Karoline. Entretanto, a interação nas redes sociais com a primeira foi retomada nos últimos dias.

Militão deixou uma série de emojis com olhos de coração na foto mais recente da atriz e os dois voltaram a se seguir no Instagram. As especulações de um retorno do namoro apareceram logo em seguida.

Pouco antes de Tiffany desativar o perfil na rede social, Karoline revelou a história de infidelidade comprovada durante a própria gravidez. Segundo ela, a artista chegou a tentar aproximação com a então atual do jogador.

Na segunda exposição, a cearense apontou o que ex-namorado a traiu com uma moça de Santa Catarina, identificada como Larissa Maurina, conforme informações do portal Uol. Na ocasião, uma página usou a foto da mulher informando que ela seria Tiffany, mas foi corrigida pela mãe de Cecília. "A Tiffany não é essa daí da foto, mas ele me traiu com essa daí também", comentou.

