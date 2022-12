Tiffany Alvares desativa Instagram após polêmica envolvendo Karoline Lima; saiba quem é a atriz

A modelo e atriz Tiffany Alvares, de 23 anos, desativou o perfil no Instagram após a influenciadora Karoline Lima acusar a jovem de ter tido um affair com o jogador brasileiro Éder Militão, quando estava grávida do filho dele. A revelação repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira (7).

O envolvimento de Tiffany e Militão ocorreu ainda em 2019, antes que ele se relacionasse com Karoline, de quem se separou este ano. Entretanto, apesar de Militão estar jogando na Seleção Brasileira, na Copa do Mundo do Catar, voltou a curtir e comentar postagens da modelo nos últimos dias.

Após o movimento ganhar repercussão nas redes, Karoline revelou detalhes da traição. "A crente do pau oco e o pai do ano. Coisa mais linda de se ver, se merecem. Almas gêmeas", disse.

Revelação de Karoline

Pouco antes de Tiffany deixar a conta no Instagram privada, Karoline, no entanto, revelou a história de infidelidade comprovada durante a própria gravidez. Segundo ela, Tiffany chegou a tentar aproximação com a então atual do jogador.

"A saudade que os dois tinham era tão grande, que bateu enquanto eu ainda tava com ele, e grávida. Que loucura! Inclusive a gata também é tão cara de pau, que quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava para me aconselhar horrores. Depois descobri que pelas minhas costas tava lá belíssima pegando ele… e eu grávida", escreveu Karoline.

Saiba quem é Tiffany Alvares

Atriz e influenciadora, Tiffany, de 23 anos, ficou conhecida por ter trabalhado como uma das dublês de Larissa Manoela na novela 'Cúmplices de um Resgate', do SBT.

Em 2019, ela começou a frequentar os jogos do time de Militão, o Real Madrid, e ainda foi apresentada à família do atleta. Com o fim do namoro, ela engatou relacionamento com o jogador Gabriel Veron, ex-Palmeiras, com quem teve um filho.