Karoline Lima acusa Éder Militão de traí-la com ex-namorada durante gravidez

Éder Militão, zagueiro da Seleção Brasileira, foi acusado pela ex-namorada, Karoline Lima, de tê-la traído mesmo durante a gravidez da filha do ex-casal, a pequena Cecília. A história ressurgiu nesta quarta-feira (7), logo após boatos de que ele teria retomado contato direto com outra ex, a atriz Tiffany Alvares.

O relacionamento de Tiffany e Militão ocorreu ainda em 2019, antes que ele se relacionasse com Karoline, de quem se separou este ano. Entretanto, a interação nas redes sociais com a primeira foi retomada nos últimos dias.

Militão deixou uma série de emojis com olhos de coração na foto mais recente da atriz e os dois voltaram a se seguir no Instagram. Não demorou, claro, para as especulações de um retorno do namoro se espalharem nas redes.

Pouco antes de Tiffany deixar a conta no Instagram privada, Karoline, no entanto, revelou a história de infidelidade comprovada durante a própria gravidez. Segundo ela, Tiffany chegou a tentar aproximação com a então atual do jogador.

"A saudade que os dois tinham era tão grande, que bateu enquanto eu ainda tava com ele, e grávida. Que loucura! Inclusive a gata também é tão cara de pau, que quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava para me aconselhar horrores. Depois descobri que pelas minhas costas tava lá belíssima pegando ele… e eu grávida", escreveu Karoline.

Brigas do casal

Em meio aos problemas, ela conta que ainda teria sido incentivada por Tiffany a discutir com o atleta. O término de Karoline e Militão veio a público em julho deste ano, pouco depois do nascimento da filha do ex-casal.

"Muitas vezes a gata me pilhava para eu inclusive surtar mais ainda. Dizia que ele já tinha feito tudo aquilo com ela, que ele era um lixo, e que inclusive, tinha passado doença para ela! Fazia de tudo para que eu surtasse e discutisse com ele, e depois saísse de maluca. Mas depois vinha dizer que 'Deus tinha um propósito para minha família'", alegou a influenciadora.

Até então, nem Tiffany, nem Militão vieram a público para comentar as acusações. O jogador, inclusive, deve atuar na próxima partida da Seleção Brasileira, na disputa com a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Quem é Tiffany Alvares?

Atriz e influenciadora, Tiffany, de 23 anos, ficou conhecida por ter trabalhado como uma das dublês de Larissa Manoela na novela 'Cúmplices de um Resgate', do SBT.

Em 2019, ela começou a frequentar os jogos do time de Militão, o Real Madrid, e ainda foi apresentada à família do atleta. Com o fim do namoro, ela engatou relacionamento com o jogador Gabriel Veron, ex-Palmeiras, com quem teve um filho.