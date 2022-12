Flay fagra Karoline Lima beijando Gui Napolitano no 2º dia de Farofa

A ex-BBB Flay flagrou um beijo da cearense Karoline Lima e do ex-BBB Gui Napolitano e publicou o vídeo nos Stories do Instagram. Os dois ficaram na tarde desta terça-feira (6), durante uma festa na piscina no 2º dia da Farofa da Gkay.

Horas antes, Karoline, que é ex-namorada do jogador da Seleção Brasileira Eder Militão, disse que está solteira e não queria que ninguém a julgasse pelo número de pessoas que ela ficou no 1º dia de Farofa.

“Deixa eu curtir! Quero ninguém falando nada, e se falar fale daí da sua casa, meus amores. Eu estou solteira e posso fazer o que eu quiser, porque ninguém paga minhas contas”, disse nos Stories.

No 1º dia da Farofa da Gkay, Karoline foi flagrada ficando com o ex-BBB Rodrigo Mussi, o youtuber Jon Vlogs e os influenciadores Nilson Neto e Julia Puzzuoli.