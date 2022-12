Luana Piovani critica Farofa da Gkay: ‘Querendo chamar Farinha’

Luana Piovani usou o Instagram para alfinetar a pegação dos famosos, nessa segunda-feira (5), no 1° dia da Farofa da Gkay, festa organizada pela influenciadora digital Gessica Kayane. “Diz que a Farofa está querendo virar Farinha de tanto constrangimento”, escreveu a artista, de 46 anos.

Legenda: Atriz publicou críticas no Instagram Foto: Reprodução

Ela ainda aproveitou o post para criticar a carne de ouro vendida no restaurante do renomado chef Salt Bae, no Catar, que pode chegar a R$ 9 mil e tem sido consumida por influenciadores que estão acompanhando a Copa do Mundo, e por atletas da Seleção Brasileira.

"Falando em acompanhamento de carne, e o churrasco de ouro, hein? Tem graça também fazer coisas sem que os outros saibam. Para que rir de quem come osso?”, questionou Piovani.

Recentemente, o padre Júlio Lancelotti classificou como 'vergonha' o vídeo em que jogadores da Seleção aparecem comendo a iguaria.