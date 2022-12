Padre Júlio Lancellotti classifica como 'vergonha' ostentação de jogadores em restaurante

O padre Júlio Lancellotti classificou como 'vergonha' o vídeo em que jogadores da Seleção aparecem comendo carne banhada a ouro 24 quilates, avaliada em R$ 9 mil, em um restaurante no Catar.

Em entrevista ao Uol, o religioso afirmou que "é escandaloso num país onde 33 milhões de pessoas vivem a fome, em um mundo onde há milhões de pessoas que passam fome e que morrem vítimas da desnutrição e num país como o Catar, onde há uma imensa pobreza e grande desigualdade. É um acinte tamanha ostentação".

Padre Júlio, que faz parte da Pastoral do Povo de Rua, de São Paulo, disse que a atitude dos jogadores é inaceitável eticamente. "Para que filmar isso e mostrar? Pra que viver isto? Para filmar e mostrar. Seria um gesto muito mais solidário se todos eles partilhassem".

O vídeo foi feito durante jantar no restaurante Nusr-Et, do chef Nusret Gökçe, em Doha, no Catar. Entre os presentes estavam Bremer, Vinicius Jr. e Éder Militão, além do ex-jogador Ronaldo Fenômeno.

