Carlinhos Maia se declara para o ex-marido no palco da Farofa da Gkay: 'amo ele'

No último dia da Farofa da Gkay, quarta-feira (7), Carlinhos Maia subiu no palco e se declarou para o ex-marido, Lucas Guimarães. O humorista decidiu fazer a declaração após ser incentivado por Ivete Sangalo, uma das atrações da noite de ontem. O momento foi transmitido ao vivo no Multishow (veja abaixo).

“Seria muito bonito se a gente viesse aqui e desse um beijo, que é que muitas pessoas que acompanham a gente gostam. Só que dessa vez é uma parada muito diferente, dessa vez eu quero que ele perceba com o tempo o quanto eu amo ele. E quero provar o quanto eu estou disposto a ficar com ele”, disse ele no palco.

“Dessa vez, vi que o amor da minha vida estava indo embora de verdade por uma parada fútil. Seria muito lindo se a gente viesse aqui, desse um beijo e a gente voltasse. Só que dessa vez nem eu quero isso. Eu só quero que ele entenda o quanto eu estou disposto no dia a dia a mudar e amar ele, não para a internet, mas dessa vez para ele”, completou Carlinhos.

O público se animou com a declaração e gritaram “volta” para o casal. Já Lucas Guimarães se emocionou com o que eu ouviu, sendo consolado. Ele e Carlinhos foram embora juntos do último dia da Farofa da Gkay.

Carlinhos, inclusive, não foi ao primeiro dia de festa, na segunda-feira (5), para cuidar de Lucas, que estava com febre.

