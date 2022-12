Volta de Carlinhos Maia com Lucas é especulada após influencer perder ‘Farofa’ para cuidar de ex

Carlinhos Maia contou nos Stories, do Instagram, nessa segunda-feira (5), que não foi para o 1º dia da Farofa da Gkay para cuidar do ex-marido, Lucas Guimarães, que estava com febre.

“Vou assistir daqui do hotel porque ontem o Lucas ficou tão ansioso com o lançamento dos produtos dele, que quando chegou aqui, arriou com febre. Vai tomar uns medicamentos até ficar de boa”.

Carlinhos ainda mostrou Lucas dormindo ao seu lado, e mais uma vez se declarou: “Não adianta, sou arriado os quatro pneus por esse homem. Estou aqui pastorando”.

Na tarde desta terça-feira (6), Carlinhos disse que Lucas fez o teste de Covid e deu negativo. Ele também contou que a febre passou, e que os dois irão para o 2º dia da Farofa.

Ainda separados

Apesar de estarem juntos em Fortaleza, o ex-casal não assumiu a reconciliação. No entanto, mesmo separados, eles já disseram que continuam se amando. Também assumiram que tiveram algumas recaídas desde a separação. Lucas e Carlinhos chegaram a dar um selinho no podcast apresentado por Lucas.

Márcia Sensitiva também já afirmou que o casamento dos influenciadores digitais será retomado, para a alegria dos fãs, que estão comemorando a aproximação nas redes sociais.