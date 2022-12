Carlinhos Maia e Lucas Guimarães são vistos passeando de carro juntos, diz colunista

Apesar de confirmarem o fim do casamento e estarem separados desde outubro, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães foram vistos juntos passeando em um carro de luxo no último fim de semana. As informações são do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Fãs do ex-casal aproveitaram para conversar com os influenciadores e registraram o momento. Os admiradores publicaram as imagens nas redes sociais, o que aumentou ainda mais os rumores de uma possível volta.

Recaídas

Recentemente, os dois revelaram que, apesar da distância, continuam se amando. Inclusive, assumiram que já tiveram algumas recaídas desde a separação. Os influenciadores chegaram a dar um selinho no 'PodCats', podcast apresentado por Lucas Guimarães.

Fãs também comemoraram quando a 'vidente' Márcia Sensitiva afirmou que eles irão reatar o casamento. Até o momento, nenhum dos dois se manifestou sobre os rumores.