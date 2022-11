Carlinhos Maia e ex-marido Lucas Guimarães trocam selinhos em podcast; veja vídeo

Após anunciar recentemente o fim do relacionamento de mais 13 anos, o influenciador Carlinhos Maia e Lucas Guimarães trocaram um selinho durante um reencontro nessa segunda-feira (14). O humorista foi o convidado do podcast "PodCats", do ex-marido, e relembrou o casamento.

Após quase três horas de conversa, os dois choraram ao falar sobre o fim da união entre eles, trocaram declarações e cederam ao pedido de Camila Loures, apresentadora da atração ao lado de Lucas, para darem um selinho.

Veja momento

Declarações de amor

"Uma coisa que queria comprar e o dinheiro não compra? Uma máquina do tempo para voltar e não te machucar em coisas que você não merecia, que eram feridas minhas, e fiz parecer que eram culpa sua", iniciou Carlinhos ao responder a última pergunta, realizada pelo ex.

"Apagar coisas que fiz que te fizeram perder admiração ou confiança de pessoas, te fizeram perder o interesse na humanidade, de achar que todos poderiam estar fazendo algo errado. Seu coração é um dos mais bonitos que já vi na minha vida. Quando te conheci, sempre disse 'Lucas, vamos vencer juntos', era meio que uma obrigação. E muitas vezes essa ambição se tornava maior do que o amor que sentíamos um pelo outro".

Carlinho continuou com o discurso, fazendo o ex-marido chorar.

"Hoje a gente entende que isso foi necessário para passar mensagem para tantas pessoas, mas espero que você saiba que algumas vezes que te feri e fiz você perder sua inocência, não era sobre você. E que você não deixe que ninguém tire sua inocência, seu jeito de menino, seus sonhos, porque isso é genuíno seu. Você tem uma coisa que o dinheiro não compra, que é transitar nesse meio sem se corromper. Muitas vezes me corrompi, mas você conseguiu se manter sem se vender. Você está aqui hoje falando com tantas pessoas por mérito da sua alma. Opinião nenhuma pode tirar pedaço seu... Vou sempre ser seu fã número um. Te amo muito", finalizou.

"O Carlinhos foi a pessoa que sempre me impulsionou a ser uma pessoa melhor. Nunca vou o destruir, nem ele a mim. Você, Carlinhos, é a pessoa que mais amo na vida, e você me fez entender que todas as vezes que eu perdia, eu ganhava também. Me fez entender que nesse mundo, por mais que a gente tenha que ter malicia e sabedoria, você me dizia para eu não me perder. Você sempre falou 'tudo o que eu já sofri, não vou deixar você sofrer'", respondeu Lucas.

Por fim, o apresentador detalhou como foi a experiência de entrevistar o ex no próprio programa.

"Hoje, eu não estava com Carlinhos Maia aqui, com o Rei do Instagram, estava com o amor da minha vida na minha frente, e não foi fácil para mim. Ficava pensando se deveria ser profissional, mas se fosse muito, iam dizer que sou frio. Se eu for só amor, vão achar que só enxerguei o casamento. Eu te amo. Por mais que eu tenha que resolver muita coisa na minha vida, saiba que nosso casamento foi feito muito mais de acertos do que erros... E o que tiver que ser daqui pra frente, vai ser. O amor que sinto por você não tem ninguém nesse muito que vai apagar."

Fãs torcem por reconciliação do casal

No YouTube, onde o programa é disponibilizado, diversos fãs deixaram comentários dizendo torcer pela volta do relacionamento entre Carlinhos e Lucas.

"Gente, quem tá na torcida pra Calinhos e Lucas voltarem? O amor deles é lindo demais", escreveu uma usuária da plataforma de vídeos. "Carlinhos e o Lucas nasceram um pro outro", disse outro.

"Me emocionei com a declaração do Carlinhos pro Lucas e do Lucas pro Carlinhos. É muito amor. Tenho certeza que um dia eles irão voltar", comentou outra internauta.

