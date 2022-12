Carlinhos Maia é cercado por fãs durante passeio em shopping de Fortaleza

O influenciador digital Carlinhos Maia foi tomar um sorvete, nessa terça-feira (6), no shopping RioMar Fortaleza, antes de participar do segundo dia da Farofa da Gkay. Ao chegar ao local, ele foi cercado por fãs, que queriam registrar o momento ao lado do ídolo.

Eram tantas pessoas aguardando para tirar foto com Carlinhos, que o influencer contou nos Stories que os seguranças do shopping pediram para ele sair do local. “Tava virando loucura”, escreveu ele.

Carlinhos e Lucas Guimarães

Carlinhos, em seguida, foi à festa na companhia da mãe e do ex, Lucas Guimarães. Aliás, tem se se especulado que os dois se reconciliaram após anunciarem a separação, no fim de outubro.

No primeiro dia da Farofa da Gkay, Carlinhos desistiu de ir para a festa para cuidar de Lucas, que estava com febre.