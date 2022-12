Tirullipa fez desabafo e pediu perdão em grupo após assédio na Farofa da Gkay, diz colunista

Momentos antes de ser expulso da Farofa da Gkay, que reúne influenciadores e famosos em Fortaleza, o humorista Tirullipa teria enviado série de mensagens a um grupo de amigos presentes no evento, mas não recebeu apoio. A informação foi publicada nesta quarta-feira (7) pelo colunista Léo Dias.

Tirullipa teria pedido perdão pelos assédios contra mulheres no evento e chegou a revelar que chorou pelo ocorrido. Ele retirou o biquíni de mulheres que participavam de brincadeira em uma caixa d'água. Entretanto, se a intenção, com a mensagem, era ter a compreensão dos colegas famosos, não foi o que conseguiu, segundo completou o relato do colunista.

O grupo em questão reunia os mais famosos do evento, inclusive a própria Gessica Kayane. O silêncio, logo após a confirmação do assédio, foi o que se manteve no espaço de troca de mensagens.

"Deus sabe do meu coração e que não tive maldade em nada disso", escreveu o humorista, admitindo que se excedeu sob a justificativa de que as ações foram tomadas por conta do clima de alegria e brincadeira típicos da Farofa.

"Minha esposa e eu estamos chorando. Muito mal por isso", continuou, também pedindo perdão às mulheres que estiveram presentes. Com a falta de apoio, Tirullipa afirmou que deixaria a Farofa em respeito à organizadora.

Pronunciamento oficial

Em meio à repercussão do caso, a organização do evento comunicou a expulsão de Tirullipa. O humorista, inclusive, recebeu críticas dos influenciadores presentes, que utilizaram as redes sociais para repudiar a brincadeira.

"Devido episódio de assédio, ocorrido na tarde de hoje na Farofa da Gakay, foi adotada providência imediata, pela organização do evento, com a retirada do convidado que teve tal comportamento. Toda equipe repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiaria qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outra pessoa no local", disse nota oficial da Farofa.

VEJA PEDIDO DE DESCULPAS DO HUMORISTA:

Expulsão da Farofa

O humorista cearense foi expulso da Farofa na tarde desta terça-feira (6), após puxar biquíni de influenciadoras durante uma atividade na piscina que simulava a 'Banheira do Gugu'. Ele se pronunciou sobre o caso.

Nicole Louise, uma das meninas que teve a peça de roupa puxada pelo cearense desabafou no Instagram e acusou o artista de assédio. Tirullipa, casado com Stefânia Lemos desde 2006, foi visto na recepção do hotel momentos antes de ser retirado do evento.