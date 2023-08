Irmã de Céline Dion diz que tratamentos não funcionam: 'ter esperança é importante'

Acompanhado de perto por especialistas, o quadro de saúde da cantora Céline Dion não tem apresentado melhoras, mesmo com o uso de remédios. A informação foi revelada pela irmã da artista, Claudette, que também afirmou que a cantora está sob os cuidados da família, após ser diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida (SPR).

Em conversa com o jornal canadense Le Journal de Montreal, a irmã deu detalhes sobre o tratamento de Céline: “Não achamos nenhum remédio que funcione, mas ter esperança é importante. […] Eu, honestamente, penso que ela precisa sobretudo descansar”.

Na entrevista, Claudette ainda contou que a voz de “My Heart Will Go On” tem estado sob os cuidados de outra irmã, Linda, além dos “maiores pesquisadores desta doença rara”.

A família segue otimista quanto à possibilidade de Céline retornar aos palcos. Para os parentes, a cantora encontrará uma forma de se recuperar. “Ela é disciplinada em todas as áreas de sua vida”, disse a irmã.

DIAGNÓSTICO

Devido à descoberta da doença, Celine utilizou as redes sociais para anunciar, em dezembro, o adiamento de uma turnê mundial, que deveria ter sido realizada neste ano.

“Tenho lidado com problemas de saúde por um período longo, e tem sido bem difícil para mim enfrentar esses desafios e falar sobre tudo o que estou passando… Me machuca dizer a vocês que não estarei pronta para reiniciar a minha turnê europeia”, afirmou ela, na ocasião.

Sem avanço no tratamento, entretanto, a artista veio a público novamente, no fim de maio, para anunciar o cancelamento definitivo da turnê.

"Sinto muito por decepcionar todos vocês mais uma vez. Estou trabalhando muito para recuperar minhas forças, mas fazer turnês pode ser muito difícil, mesmo quando você está 100%" escreveu.

O QUE É A SÍNDROME DA PESSOA RÍGIDA?

Considerada uma patologia rara, a Síndrome da Pessoa Rígida é um distúrbio neurológico de evolução progressiva, de acordo com o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e AVC dos Estados Unidos.

Entre os sintomas listados pela entidade, estão: rigidez nos músculos do tronco e dos membros, e maior sensibilidade ao ruído, toque e sofrimento emocional, que podem desencadear espasmos musculares.

Com a evolução do quadro, pessoas com a doença podem ter os reflexos prejudicados e dificuldade para andar ou se mover.