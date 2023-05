Céline Dion cancela turnê mundial para seguir tratamento de doença rara; entenda diagnóstico

Por cuidado com a própria saúde, Céline Dion, 55, cancelou a turnê mundial que começaria em agosto deste ano. O anúncio foi feito pela cantora no Instagram, nesta sexta-feira (26).

"Sinto muito por decepcionar todos vocês mais uma vez. Estou trabalhando muito para recuperar minhas forças, mas fazer turnês pode ser muito difícil, mesmo quando você está 100%", escreveu Céline. No ano passado, ela revelou estar convivendo com a Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), uma doença neurológica rara caracterizada por tensionar e causar rigidez intensa nos músculos, além de espasmos inesperados.

"Não é justo com vocês continuar adiando os shows. E, mesmo que isso parta meu coração, é melhor cancelarmos tudo agora até que eu esteja realmente pronta para voltar aos palcos novamente. Quero que todos saibam que não vou desistir. Mal posso esperar para vê-los novamente", desabafou a cantora.

Com o cancelamento, os ingressos adquiridos para as 42 datas que haviam sido marcadas serão reembolsados.

Céline é considerada uma das maiores artistas do mundo. Alguns de seus sucessos são 'My Heart Will Go On', da trilha sonora do filme 'Titanic', 'All By Myself', 'Because You Loved Me' e 'It's All Coming Back To Me Now'.

O que é a Síndrome da Pessoa Rígida? Tem cura?

Segundo o Instituto Nacional de Desordens Neurológicas dos Estados Unidos, a SPR é uma condição neurológica rara e progressiva. Entre os sintomas, estão a rigidez dos músculos dos braços e das pernas e uma intensa sensibilidade auditiva e estresse emocional, que podem causar espasmos musculares.

Com a evolução da síndrome, os pacientes podem desenvolver posturas anormais, geralmente curvadas. Algumas pessoas podem também perder a capacidade de andar e se movimentar. Além disso, a perda dos reflexos pode gerar quedas constantes, aumentando riscos de lesões.

A síndrome afeta duas vezes mais mulheres que homens. O diagnóstico definitivo é feito com um exame de sangue que mede o nível de anticorpos descarboxilase de ácido glutâmico (GAD). A ciência, no entanto, não identificou a causa exata da condição. A hipótese é que seja gerada por uma resposta autoimune que deu errado, já que a doença pode estar associada a outras doenças autoimunes, como diabetes, vitiligo, anemia e alterações na tireoide.

O diagnóstico pode ser confundido com a doença de Parkinson, esclerose múltipla e fibromialgia.

O tratamento demanda o uso de medicamentos relaxantes musculares, basicamente. Contudo, terapia com imunoglobulina intravenosa pode ajudar a reduzir a rigidez e a sensibilidade ao som.

Marido de Céline Dion

O marido de Céline, René Angélil, morreu aos 73 anos, em 2016, vítima de câncer. Ele é pai dos três filhos da cantora: René-Charles, de 22 anos, e os gêmeos Nelson e Eddy, de 12 anos.