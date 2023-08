Lindsay Lohan mostra o corpo após a gravidez do primeiro filho: 'estou tão orgulhosa'

Quase um mês após dar à luz o primogênito, a atriz Lindsay Lohan compartilhou, através das redes sociais, como o corpo ficou depois da gravidez. Fruto do relacionamento com o executivo Bader Shammas, o pequeno Luai veio ao mundo no último dia 17.

Na legenda que acompanha a imagem, a artista escreveu: “Estou tão orgulhosa do que este corpo foi capaz de realizar durante esses meses de gravidez e, agora, de recuperação. Ter um filho é a maior alegria do mundo!”

Divertindo os fãs, Lindsay ainda fez uma referência a uma das falas do filme “Meninas Malvadas”, estrelado por ela em 2004: “Não sou uma mãe normal, sou uma mãe pós-parto”, brincou.

Mãe da atriz, Dina Lohan deixou um comentário emocionado na publicação: “Você está linda com esse brilho materno. […] É lindo ver como você e nossa pequena benção se conectaram.”

Fãs de Lindsay também publicaram comentários carinhosos: “Fique orgulhosa de si mesma, você está linda. Ser uma mãe muda seu mundo e seu coração”, escreveu um dos usuários.