Polícia de Las Vegas investiga Cardi por atirar celular em fã

A cantora Cardi B está sendo investigada pela polícia de Las Vegas após jogar um microfone contra um fã, no último sábado (29). O caso aconteceu durante um evento em uma boate.

"Em 30 de julho de 2023, uma pessoa reportou uma agressão. Conforme a vítima, ela teria ido a um evento no dia 29 de julho e durante o show, foi atingida por um objeto jogado do palco", dizia a polícia em nota à revista Variety.

Entenda o caso

Cardi atirou um microfone em uma mulher na plateia que jogou bebida na rapper, conforme imagens que viralizaram nas redes sociais. Nos vídeos, Cardi B aparece bem indignada com a situação. Seguranças da cantora retiram, imediatamente, a mulher da frente do palco.

No mês passado, a cantora Bebe Rexha precisou interromper um show porque foi atingida por um celular jogado em sua direção. A artista ficou com hematoma no olho e sofreu um corte no supercílio.