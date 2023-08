Pétala Barreiros causa revolta ao doar cachorro um mês após resgatá-lo: 'não tem espaço para ele'

A influenciadora Pétala Barreiros foi criticada nas redes sociais por doar um cachorro após cinco semanas do resgate do animal. No domingo (30), ela gravou diversos stories detalhando que Perigoso, como chamou o cão, seria entregue para um pastor amigo, pois faltava espaço na casa dela.

"Hoje a gente vai dar um novo lar para o Perigoso. Lá em casa, a gente não tem espaço para ele brincar. O espaço que a gente tem, ficou todo para ele e acabou tirando o espaço das crianças, que é ali na área da piscina. Mas acabou ficando ruim pras crianças e para o Perigoso também", disse na gravação.

Além disso, acrescentou que ele é muito novo e gasta muita energia.

Pétala Barreiros Críticas nas redes sociais "Ele já fugiu umas quatro vezes e a gente mora bem perto de uma avenida, tem muito risco. A gente começou a ficar preocupado com o bem estar dele. Ele começou a ficar muito nervoso por não ter espaço e começou a se morder muito".

Críticas nas redes

Porém, usuários apontaram que a influenciadora apenas aproveitou o engajamento que o cachorro gerou no Instagram dela e, após mais de um mês, decidiu doar para outra pessoa.

Já outros seguidores disseram que ela tem uma casa grande, mas faltou vontade para cuidar do animal. "A casa não tinha espaço, é? Não quis cuidar do cachorro", afirmou uma internauta.

Em meio às críticas, Pétala tem apagado os comentários negativos e restringiu novas interações dos seguidores.