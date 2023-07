Lindsay Lohan dá à luz a Luai, seu primeiro filho com Bader Shammas

A atriz Lindsay Lohan, conhecida por sua atuação em filmes como "Meninas Malvadas" e "Operação Cupido", deu à luz ao primeiro filho. O nascimento foi confirmado nesta segunda-feira (17) pela assessoria dela. O bebê, chamado de Luai, é fruto da relação dela com o marido, o executivo Bader Shammas.

Além disso, o pequeno nasceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. "A família está nas nuvens de tanto amor", disse o assessor à revista "Hollywood Reporter".

O anúncio da gravidez foi feito por Lohan em março deste ano. A artista e Bader casaram em julho do ano passado. "Estamos abençoados e animados", disse a atriz, à época.

União estável com Shammas

Em março deste ano, a atriz concedeu uma breve entrevista ao portal TMZ para falar sobre o assunto.

"Estamos muito animados para a chegada do novo membro da nossa família e estamos muito ansiosos por este próximo capítulo de nossas vidas", contou ela sobre a gravidez.

Lohan e Shammas começaram o namoro pouco antes do início da pandemia, anunciando o noivado em seguida, já em 2021. O casamento, então, veio como oficialização do relacionamento no mês de julho de 2022.