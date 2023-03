Atriz Lindsay Lohan anuncia que está grávida do primeiro filho: 'próximo capítulo'

A atriz Lindsay Lohan anunciou, nesta terça-feira (14), que esta grávida do primeiro filho. O bebê é fruto do relacionamento da artista com o empresário Bader Shammas, com quem se casou oficialmente em julho de 2022.

"Estamos abençoados e animados", escreveu Lindsay em legenda de publicação no Instagram, complementando a foto com os dizeres da roupa de bebê na imagem que apontam: 'chegando em breve'.

Família feliz

Além da publicação na rede social, a estrela de 'Meninas Malvadas', lançado em 2004, também concedeu breve entrevista ao portal TMZ para falar sobre o assunto.

"Estamos muito animados para a chegada do novo membro da nossa família e estamos muito ansiosos por este próximo capítulo de nossas vidas", disse ela sobre a gravidez.

Legenda: Lindsay e Shammas começaram a namorar antes da pandemia e se casaram em 2022 Foto: reprodução/Instagram

Lohan e Shammas se começaram o namoro pouco antes do início da pandemia, anunciando o noivado em seguida, já em 2021. O casamento, então, veio como oficialização do relacionamento no mês de julho de 2022.