Fãs comemoram volta de Lindsay Lohan na Netflix com 'Uma Quedinha de Natal'

Os fãs da atriz e cantora Lindsey Lohan, protagonista do clássico dos anos 2000 'Meninas Malvadas', comemoram a volta da artista ao cinema. A artista estrela o filme 'Uma Quedinha de Natal', da Netflix, lançado nesta quinta-feira (10).

Na comédia romântica natalina, Lindsay interpreta uma jovem herdeira que perdeu a memória em um acidente de esqui. Ela faz par romântico com Chord Overstreet, intérprete de um viúvo que vive com a filha.

"Muito feliz por finalmente ver Lindsey Lohan de volta aos filmes", disse uma internauta. "Nem tinha como ser ruim, filme de natal com a Lindsey Lohan", comemorou outro.

Lohan está participando de diversos eventos de lançamento do filme. Um vídeo publicado por um fã mostra a atriz sendo ovacionada ao entrar em uma sala de exibição de 'Uma Quedinha de Natal'.

"Isso é uma benção. Estou tão nervosa agora, mas amo muito vocês", disse atriz entre aplausos.

Volta aos cinemas

A volta de Lindsey em um filme natalino deu nostalgia aos fãs de 'Meninas Malvadas'. Pensando nisso, o novo filme tem a atriz cantando 'Jingle Bell Rock', música de Natal presente em uma das cenas mais conhecidas do clássico dos anos 2000. Lindsey lançou uma versão especial da música.

A data de lançamento foi divulgada pela Netflix no último dia 3 de outubro, justamente por conta do 'Mean Girl's Day', referência a 'Meninas Malvadas'.

O último filme de Lindsay Lohan para os cinemas havia sido lançado em 2019. Com contrato com a Netflix, ela deve participar de outras duas produções para a Netflix.

'Uma Quedinha de Natal' tem também Jack Wagner, George Young, Blythe Howard, Chase Ramsey e Olivia Perez no elenco. O longa tem direção e roteiro do estreante Janeen Damian, com colaboração de Jeff Bonnett e Michael Damian.