Lindsay Lohan volta às telas com filme de Natal na Netflix; veja trailer

O filme 'Uma Quedinha de Natal', estrelado por Lindsay Lohan, teve o trailer oficial divulgado nesta sexta-feira (7). A data de lançamento, dia 10 de novembro deste ano, já havia sido confirmada pela Netflix no último dia 3 de outubro, justamente por conta do 'Mean Girl's Day', referência a um dos principais filmes da carreira da atriz.

Nas cenas divulgadas, a estrela de Hollywood aparece ao lado de Chord Overstreet, um dos atores famosos da série 'Glee', na pele de uma personagem que lembra outras já vividas por ela no cinema. No auge, Lindsay viveu Mary Elizabeth, em "Confissões de Uma Adolescente em Crise" (2004), e Ashley Albright, em "Sorte no Amor" (2006), ambas lembradas na nova produção.

Assista ao trailer de "Uma Quedinha de Natal"

A sinopse oficial e o trailer mostram que a história é sobre uma herdeira mimada que perde a memória em um acidente de esqui, quando estava prestes a ser pedida em casamento.

Após o acidente, sem nenhuma memória, ela acaba sob os cuidados de um desafortunado viúvo e sua filha durante as festas de fim de ano, onde vai reescrever a própria história.

O longa tem direção e roteiro do estreante Janeen Damian, com colaboração de Jeff Bonnett e Michael Damian.

'Falling for Christmas', título original do filme, conta com nomes como Jack Wagner, George Young, Blythe Howard, Chase Ramsey e Olivia Perez no elenco.

Retorno de Lohan

O último filme de Lindsay Lohan para os cinemas havia sido lançado em 2019. Agora, no entanto, ela deve participar de outras duas produções para a Netflix.

"É quem eu sou, é parte de mim. Fazer filmes, interpretar personagens... Me dá muita felicidade ter a oportunidade de compartilhar histórias com as pessoas. Levá-las nessa jornada comigo é uma bênção", disse ela em entrevista ao The Hollywood Reporter.