Pétala toca o sino em 'A Fazenda' após briga com Deborah: 'muito má'

A peoa Pétala Barreiros, participante em 'A Fazenda 22', se desestabilizou com o jogo no reality show na madrugada desta sexta-feira (7) e tocou o sino pedindo para sair do programa. O momento tenso aconteceu após uma discussão dela com Deborah Albuquerque, que voltou da Roça na noite de quinta (6).

Tudo começou quando Deborah estava com aliados no quarto e ficou incomodada com a presença de Pétala. A influenciadora estava vendo as fotos dos filhos no quarto e a apresentadora a acusou de escutar a conversa privada entre os aliados.

Após uma breve discussão, Pétala sumiu da sede por um tempo e logo começaram as especulações sobre a saída dela do reality. Em meio à preocupação, ela voltou para a casa e contou que tocou o sino.

"Eu fui lá, toquei o sino e falei que quero ir embora. A Deborah é muito má, vocês não têm noção", disse a jovem. Apesar disso, a saída não foi oficializada.

Segundo Pétala, a orientação da produção foi para que ela aguardasse um atendimento médico nesta sexta-feira (7). "Vou tentar até semana que vem. Se não der, vou pedir para sair mesmo", afirmou ela.