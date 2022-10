Quem saiu da Fazenda hoje? Veja como foi a terceira eliminação do programa

Rosiane Pinheiro foi a terceira eliminada de 'A Fazenda 14', da Record TV, na noite desta quinta-feira (6). A dançarina e atriz recebeu 21,28% dos votos do público para permanecer no programa. Essa foi a segunda roça da participante.

Também estavam na berlinda Deborah Albuquerque, que recebeu 51,45% dos votos para ficar no reality, e Tiago Ramos, que terminou com 27,27% dos votos. "Parece que você sempre tem uma carta escondida na manga. Você é imprevisível e não deixa que adivinhem o seu próximo passo", disse Adriane Galisteu em seu discurso à Rosiane.

A dançarina estava roça após sobrar na dinâmica do resta um pela segunda vez seguida. Na noite de quarta-feira (5), ela e Tiago perderam a Prova do Fazendeiro para Alex e se confirmaram na berlinda.

Em sua primeira roça, na semana passada, Rosiane se salvou e recebeu o maior número de votos para permanecer no programa, 38,69%.

A eliminada dessa semana se envolveu em alguns conflitos e criou rivalidade com Deborah dentro do programa. A ex-peoa já trabalhou como atriz, repórter, dançarina e foi repórter da TV Aratu.

Enquete do DN apontou resultado

A enquete realizada pelo Diário do Nordeste já havia apontado que Rosiane seria a eliminada da semana. Ela recebeu apenas 15,9% dos votos no levantamento. Deborah e Tiago apareceram com 61% e 23,1% dos votos da enquete, respectivamente.

É importante frisar que a enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality. A definição da berlinda foi anunciada ao vivo na noite desta quinta-feira (6) pela apresentadora Adriane Galisteu.