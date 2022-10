Velma, de "Scooby-Doo", ganha página interativa LGBTQIA+ no Google

A sexualidade de Velma Dinkley é evidenciada pela primeira vez no filme “Scooby-Doo! Doces ou Travessuras”. No longa, a personagem é uma lésbica apaixonada por Coco Diablo, a chefe de um sindicato de fantasias do crime.

Por conta da repercussão, o Google criou uma página interativa da personagem, que aparece quando se busca por “Velma” ou “Velma Dinkley” na plataforma.

Ao clicar em “buscar”, aparece um 'easter egg' na primeira tela de resultados: uma chuva de bandeiras LGBTQIA+ e do Orgulho Lésbico, além de confetes coloridos. A novidade está disponível para desktop, celulares e tablets.

A interação ainda pode ser compartilhada com outros internautas via Facebook, Twitter, e-mail ou compartilhamento de link. Também é possível repetir a animação no botão na parte inferior da página.

Scooby-Doo! Doces ou Travessuras

O filme “Scooby Doo! Doces ou Travessuras” será transmitido na HBO Max a partir do dia 15 de outubro. O roteirista James Gunn já revelou que, desde 2002, no primeiro filme live-action da animação, seu desejo era deixar de forma mais explícita a sexualidade de Velma e sua paixão por Daphne Blake. As cenas, no entanto, foram cortadas pela Warner Bros na época.