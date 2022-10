Hilary Swank anuncia gravidez de gêmeos aos 48 anos

Aos 48 anos, a atriz Hilary Swank, estrela de filmes como 'Menina de Ouro' (2004) e 'P.S. Eu te Amo' (2007), anunciou nesta quarta-feira (5), em suas redes sociais, que está grávida de gêmeos. "Em breve, dupla função!", celebrou a artista.

Será a primeira vez que Swank dará à luz um bebê. As crianças são frutos do casamento da atriz com o empresário Philip Schneider, com quem se relaciona desde 2016 — eles casaram em 2018.

"Meu próximo projeto é ser mãe. E não apenas de um, mas de dois. Não posso acreditar", revelou ela ao programa norte-americano Good Morning America. Disse, também, que considera a gravidez "um milagre total, inacreditável".

A atriz não disse se engravidou de forma natural. Contudo, afirmou que há casos de gêmeos tanto em sua família como na família do marido.

'Roupas começaram a não caber'

A atriz estadunidense contou ainda que está no segundo trimestre da gestação e que tem se sentido bem. As primeiras mudanças no corpo já estão sendo sentidas. “Minhas roupas começaram a não caber", brincou.

Atualmente, Swank interpreta a protagonista da série 'Alaska Daily', da ABC. Segundo ela, a equipe da produção não estava sabendo da gravidez até então.

Claudia Raia

O anúncio de Swank vem algumas semanas após a atriz brasileira Claudia Raia também revelar uma gravidez tardia. Aos 55 anos, ela assegurou que engravidou naturalmente e que é, ainda, sua intenção, ser mãe de mais filhos.