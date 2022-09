Aos 55 anos, Claudia Raia está grávida do 3º filho

Aos 55 anos, a atriz Claudia Raia anunciou que está grávida do terceiro filho nesta segunda-feira (19). A artista confirmou a notícia em uma publicação no Instagram.

Em um vídeo, Raia aparece dançando sapateado ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, de 53 anos, quando os dois anunciam a gravidez e mostram um teste de gravidez com o resultado positivo. A artista também mostra a barriguinha aos fãs.

Claudia é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, e este será o primeiro filho da atriz com o também ator e bailarino Jarbas.

No Twitter, Claudia comemorou a gravidez: "Gente, vou ser mamãe de novo!!!! Estou tão feliz, obrigada pelas mensagens de amor, vendo tudo aqui!", escreveu.

Congelamento de óvulos

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, Claudia Raia utilizou óvulos congelados e inseminação artificial para esta terceira gestação.