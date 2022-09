Jornalista Daniel Adjuto é demitido da CNN Brasil e agradece apoio de fãs

O jornalista Daniel Adjuto foi demitido da CNN Brasil nesta segunda-feira (19), causando espanto em telespectadores e colegas de trabalho. A informação é do colunista Fefito, do Uol. Pelo Twitter, Adjuto comentou a demissão e agradeceu aos fãs.

"Livers queridos, obrigado por tanto. Novos ciclos virão!", escreveu o jornalista, que entrou na CNN em 2020.

Gustavo Uribe, analista na CNN, respondeu à publicação de Daniel: "Vento forte que chega para nos empurrar para frente. Você é um profissional completo e um colega incrível. Só confia e siga em frente". O jornalista de 32 anos agradeceu respondendo com um coração.

Live CNN

Adjuto era âncora do "Live CNN", telejornal matutino com uma das maiores audiências da emissora. Com a saída, Evandro Cini assume o lugar na apresentação ao lado de Marcela Rahal.

Procurada pelo portal IG, a CNN Brasil informou que não comentará o desligamento de Daniel Adjuto. O colunista Gabriel Perline apurou que a demissão do jornalista gerou revolta em alguns colegas na empresa.