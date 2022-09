MC Créu registra ocorrência contra Naldo e promete processá-lo após supostas ameaças

MC Créu declarou nas redes sociais, nesse domingo (18), que tomou medidas legais após ser supostamente ameaçado por Naldo Benny. O cantor registrou a ocorrência na 43ª Delegacia de Polícia, em Guaratiba, Rio de Janeiro, conforme o portal O Dia.

"Me deparei com um vídeo de eu sendo ameaçado de todos os jeitos. Fui orientado por meus advogados a fazer exatamente o que fiz. Primeira coisa: fui na delegacia, já fiz todos os registros que tinham que serem feitos. Essa semana ainda o indivíduo já recebe um papelzinho para dar explicações sobre o ocorrido", começou.

As falas são uma reação às de Naldo Benny que, no domingo (8) passado, usou as redes sociais para atacar MC Créu, que concorria a uma vaga em "A Fazenda 14" no Paiol. O caso aconteceu após ele se referir à esposa do interprete de "Amor de Chocolate", Moranguinho, como uma pessoa que tem "falha de caráter grave".

"Ela é uma pessoa que tem falha de caráter grave, passa por cima de qualquer coisa pelos seus objetivos. É uma pessoa que eu silencio para sempre", disse o participante do reality show na ocasião. Os dois não se falam há 10 anos.

Em seguida, Naldo xingou o cantor. "Se você falar mais um 'ai' da minha mulher, eu vou dentro da sua casa de buscar".

Nesse domingo, além do registro da ocorrência, o MC Créu revelou que ainda processará o marido de Ellen Cardoso, a Moranguinho, confinada em "A Fazenda 14", da Record TV.

"Segundo, vamos entrar, sim, com um processo. Vamos processá-lo por tudo o que for cabível. Terceiro: manifestar a minha indignação com o Instagram e Facebook de permitirem que isso ocorra aqui na plataforma. Isso não é contra as regras da plataforma? A gente não pode mais permitir que o Instagram seja palco, de qualquer um pegar o telefone e ameaça o outro", completou.

'Vou te dar um pa*'

Naldo usou as redes sociais para advertir o MC. "Se você falar mais um 'ai' da minha mulher, eu vou dentro da sua casa de buscar".

"A minha mulher entrou na Fazenda porque eu deixei, para ela fazer o desejo dela artístico, não é por dinheiro, porque eu não preciso dessa po***. Acabei de fazer dois shows no Rio de Janeiro, e você tá fod*** aí, gritando o nome da minha mulher, para querer entrar na po*** de um reality", disse Naldo.

O marido de Moranguinho ameaçou Créu. "Se você citar o nome da minha mulher de novo, eu vou dentro da sua casa te buscar e vou te dar um pa*. Eu estou afirmando, não tem polícia, nem o cara***, eu vou te buscar dentro da sua casa e vou te dar um pa*, porque você é moleque, você é safado".

