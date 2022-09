Jenny Miranda tenta tirar sobrenome de Gretchen, mas Instagram não permite

Após Gretchen dizer em live que irá anular o processo de adoção de Jenny Miranda, a influenciadora digital tentou tirar o sobrenome da mãe famosa de seu perfil do Instagram, mas foi impedida pela rede social, já que a conta dela é verificada e precisa passar por análise.

Em vídeos publicados nos Stories, domingo (18), Jenny disse que usa o sobrenome há 17 anos, e que ele é um sobrenome artístico, mas que já tentou tirar o nome da rede social e não conseguiu.

“Sobre o sobrenome, o Miranda é fictício, pode ser artístico. Começou de uma forma e hoje está de outra forma. Posso continuar usando? Posso”, disse nos vídeos.

“Tentei tirar o 'Miranda', mas minha conta é verificada, não consigo mexer nisso ainda. Então só para explicar para vocês porque não aguento: 'Tira esse sobrenome, você não merece'. Não mereço e nem quero. Mas não consigo, por enquanto. Mas se vocês forem inteligentes, a minha carta aberta está assinada apenas como Jenny”, completou.

Processo de adoção

No fim de semana, Gretchen fez uma live no Instagram e contou que entrou com o processo de adoção de Jenny em 2018.

Ela ainda disse que a mãe biológica de Jenny pediu dinheiro para abrir mão da filha e a artista não pagou, por isso o processo não teria andado. A rainha do rebolado ainda acusou a filha de querer fama.

Com as trocas de farpas entre as duas desde que Bia Miranda, filha de Jenny, entrou no reality show “A Fazenda”, Gretchen disse que vai pedir anulação do pedido de adoção.