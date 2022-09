Jenny Miranda dispara contra Gretchen após pedido de anulação de adoção: 'mais uma vez abandonada'

Jenny Miranda usou as redes sociais para lamentar a decisão de Gretchen em querer cancelar o processo de adoção da influencer. "Eu fui adotada de coração e, agora, mais uma vez, abandonada", disse. Em agosto, a cantora havia bloqueado a filha após revelação de affair da neta com o ex-jogador Adriano Imperador.

Em 'carta aberta', publicada no sábado (17), no Instagram, a influencer afirmou que foi difamada, caluniada e injustiçada pela Rainha do rebolado. "Eu fui difamada, caluniada e, mais uma vez, injustiçada. Não estou pedindo empatia de ninguém, nunca precisei disso. Só estou querendo dizer que estão tratando como uma novela os fatos que dizem respeito às minhas maiores dores".

Em resposta, Gretchen procurou expor contradições ditas por Jenny, durante live, horas depois. A artista citou informações referentes ao processo de adoção. "Ela disse que faz 17 anos que corre processo de adoção. Outra mentira. Eu entrei com esse processo de adoção em 2018. Não existem 17 anos de processo, existem quatro anos de processo. Nesse processo, a mãe dela disse que não iria abrir mão… Ela pediu dinheiro para abrir mão e como não quisemos dar, ela não abriu mão de ser a mãe da Jennifer", disse Gretchen.

'Ela quer estar na mídia'

Ainda em vídeo, Gretchen acusou Jenny de 'querer fama'. "Ela não quer uma vida estabilizada, ela quer estar na mídia. Só que ela precisa carisma. Ninguém engole ela fazendo nada do que faz…. Cuidei dela, coloquei pra trabalhar, dei o seio da minha família porque ninguém aceitava ela".