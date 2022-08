Gretchen se manifesta sobre rumores de relacionamento entre a neta e o ex-jogador Adriano Imperador

A cantora Gretchen usou o Instagram, no início da tarde desta segunda-feira (22), parar negar que a neta de 18 anos, a jovem Beatryz Miranda, estaria mantendo um affair com o ex-jogador Adriano Imperador.

"Acabei de ver uma notícia ridícula falando que minha neta está com Adriano Imperador, que isso causou confusão na família, que eu sou contra...", começou ela no relato. Em seguida, a "rainha do rebolado" definiu a notícia como "falsa".

No mesmo relato, ela fez questão de declarar que o assunto não teria impeditivo. "Se ela estivesse com ele, eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, é um cara muito do bem. Na nossa família, esse negócio de diferença de idade não existe. Não tenho nada a ver com isso", pontuou.

Pedido da cantora

Gretchen chegou a reforçar o pedido para que parem de divulgar notícias sem embasamento ao falar sobre a neta ou qualquer outro integrante da família dela.

"Não existe confusão nenhuma por que essa notícia é falsa. Parem de falar do meu nome, da minha família e de coisas que não são verdades", decretou.